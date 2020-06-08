Москва, , 12:09 — REGNUM Возобновить внутренний туризм в России планируется с 1 июля, заявил 8 июня вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, в первую очередь необходимо поддержать семейный туризм. Для этого надо сделать дополнительные льготные тарифы для семей с детьми, а также «разнообразить возможности детского туризма, чтобы каждый ребенок мог летом отдохнуть гарантированно».

Главы регионов РФ до 15 июня подготовят планы открытия туристической отрасли, добавил Чернышенко на оперативном совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что открытие региона для туристов начнётся поэтапно с середины следующего месяца. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, гостиницам и санаториям разрешат открываться с 15 июня. Речь идёт об объектах с медицинской лицензией.

Читайте также: Крым решили открывать для туристов «осторожно»