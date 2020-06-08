Москва, , 12:09 — REGNUM Сколько топ-менеджеры могут потерять в случае введения новых правил, оценить сложно, так как уровень их заработка в основном не раскрывается, а в отчетностях компаний указывается лишь общий размер выплат руководящему персоналу, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя возможное сокращение зарплат госменеджерам.

«Но в большинстве случаев размер вознаграждений явно превышает 30 млн руб. в год. «Роснефть» в 2019 году потратила на выплаты правлению 3,57 млрд руб., Газпром — 1,5 млрд руб., РЖД — 2,7 млрд руб. (включая трехлетнее вознаграждение), «Транснефть» (правление и совет директоров) — 2,34 млрд руб., «Аэрофлот» (правление и совет директоров) — 2,138 млрд руб., наименьшие расходы на правление у «Россетей» — 273 млн руб.

Данная тема очень горячая, ее очень любят обсуждать, особенно в социальных сетях. При этом в отличие от других крупных экономик в России доля государственного сектора, по разным оценкам, составляет от 50% до 70% ВВП. Цифра неудивительная за исключением «Лукойла», «Сургутнефтегаза» и «Норильского Никеля», а так все крупные компании контролируются государством. Чиновничий капитализм. Мечтающие что-то национализировать — просто не знают, что все уже давно национализировано.

После лихолетья 90-х страна просто прилегла отдохнуть на теплой нефтяной и газовой трубе. Главное в данной истории — источник выплат. Руководители государственных компаний получают свои доходы из выручки из объема продаж, а не из бюджета. Они не чиновники. Их компании такие же субъекты рынка.

В принципе, нет разницы между Газпромом и «Сургутнефтегазом», за исключением того, что у Газпрома дивиденды на государственную долю идут в казну.

Соответственно, логичен вопрос. Почему руководители российских компаний должны получать меньше, чем руководители зарубежных компаний с соответствующей выручкой и капитализацией?

Например, опираясь на данные из открытых источников, заработная плата Игоря Сечина за прошлый год составила $4,9 млн. Плюс раз в год господину Сечину положено дополнительное вознаграждение в денежном эквиваленте 150% от его годового суммарного оклада.

Насколько вознаграждение Игоря Сечина сопоставимо с доходами руководителей ведущих мировых компаний? Несколько лет назад агентство Associated Press совместно с аналитической компанией Equilar изучило компенсационные пакеты 337 генеральных директоров компаний, входящих в индекс S&P500. При вычислении доходов топ-менеджеров учитывалась их непосредственная зарплата и различные премии.

Самым высокооплачиваемым топ-менеджером США стал глава Nabors Энтони Петрелло — генеральный директор компании, специализирующейся на оказании нефтепромысловых сервисных услуг, заработал $68,3 млн. За ним следует Лесли Мунвес из телерадиокорпорации CBS — $65,6 млн.

Самый высокий доход у топ-менеджера финансовой индустрии — Blackrock Ларри Финк — $22,9 млн. Вознаграждение Сечина смотрится достаточно скромным. И учитывая рост капитализации и дивидендов «Роснефти» в последние годы, однозначно, справедливым.

Считаю, что стоит оставить все как есть. В некоторых странах СНГ руководители предприятий получают меньше, чем их подчиненные иностранцы, в том числе российские граждане.

Однако это плохая идея. Россияне не должны чувствовать себя людьми второго сорта. Если же в целом сократить зарплаты в госкомпаниях до уровня министерств, то данные структуры быстро покинут наиболее квалифицированные кадры», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что в правительстве РФ обсуждают идею ограничить зарплаты топ-менеджеров госкомпаний и госкорпораций.

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