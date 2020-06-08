Пермь, , 12:08 — REGNUM В Пермском крае подрядчику, с которым расторгли договор на строительство детской поликлиники, предъявили предъявлены штрафные санкции. В судебном порядке взыскиваются убытки в размере 50,7 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого минстроя.

Напомним, договор с застройщиков расторгнут осенью 2019 года из-за нарушения сроков выполнения работ. Ранее планировалось, что объект сдадут в эксплуатацию в конце 2019 года. Теперь плановый срок сдвинулся — до IV квартала 2021 года.

Из-за изменения нормативов по строительству поликлиник требуется внесение изменений в проект. После того, как будет сформирована стоимость достройки объекта и получено положительное заключение государственной экспертизы, региональное Управление капстроительства объявит закупочную процедуру на выполнение рабочей документации и достройку поликлиники.

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