Москва, , 12:28 — REGNUM Высокие цены на нефть в существующих условиях могут представлять угрозу для экономики России. Об этом 8 июня заявил руководитель отдела исследования энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Нужно понимать, что рост цен тоже очень сильный риск. Вроде хорошо, бюджет наполняется. Но мы должны пронимать, что на этих ценах возвращается сланцевая добыча США, дальше идёт следующее совещание ОПЕК+, а члены говорят — соглашение не выполняется — смысла продлевать свои обязательства и выращивать американскую сланцевую добычу нет. И тут велика вероятность что мы можем прийти к разрыву сделки», — сказал Кулагин.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил о неопределённости на нефтяных рынках в мире.