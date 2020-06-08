Москва, , 12:05 — REGNUM Ситуация на российском рынке труда продолжает стабилизироваться, заявил глава правительства России Михаил Мишустин 8 июня на встрече со своими заместителями.

По его словам, стабилизация на рынке труда связана с поэтапным смягчением ограничительных мер в регионах, а также с мерами поддержки правительства.

Мишустин добавил, что правительство продолжит оказывать помощь гражданам, которые потеряли работу из-за распространения коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие полгода численность сотрудников планируют изменить руководство 36% российских компаний.

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