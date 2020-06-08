Москва, , 12:27 — REGNUM В ближайшие два года рынок нефти не восстановится. Об этом 8 июня сообщил руководитель отдела исследования энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Думаю вопрос, как быстро мы сможем восстановить добычу, не актуален», — отметил эксперт.

Связано это с тем, что падение спроса на нефть не закончится в этом году, отметил он. Новые очаги коронавируса регулярно будут фиксироваться в различных частях мира, что будет влиять на спрос на нефть.

«На этот и следующий год переизбыток сохранится. Придётся жить в условиях ограничений. Многое будет зависеть от кризиса. А это все не прогнозируемо», — отметил Кулагин.

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