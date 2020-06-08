Сеул, , 11:57 — REGNUM Власти Таиланда, запретившие иностранцам въезд в страну из-за коронавируса, сделали исключение для въезда на территорию страны представителям южнокорейских предприятий. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в Таиланде и Корейского агентства по торговле и инвестициям (KOTRA).

По их словам, 8 июня во второй половине дня в Таиланд отправятся три инженера Samsung Electro-Mechanics.

Напомним, что с 26 марта Таиланд объявил чрезвычайное положение в связи с эпидемией коронавируса, а также полностью закрыл въезд в страну и ограничил выезд из страны.

Отмечается, что девять представителей другой южнокорейской компании смогут въехать в Таиланд после 13 июня.