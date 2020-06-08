Москва, , 11:47 — REGNUM Ситуация на нефтяных рынках в мире остаётся неопределенной. Об этом 8 июня сообщил первый проректор Финансового университета при правительстве РФ, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Ситуация по-прежнему очень неопределённая. Цены кажутся комфортными только в сравнении с падением в апреле. То, что сделку ОПЕК+ продлили без сокращения дополнительных объёмов добычи, — хорошо для России», — сказал Симонов.

По его словам, на данный момент основные надежды стран — экспортёров нефти связаны с восстановлением рынков. Однако тут встаёт вопрос не только о том, как быстро Россия сможет нарастить объём добычи, но и о том, сможет ли РФ вернуть себе европейский рынок, на котором активно начала работать Саудовская Аравия.

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