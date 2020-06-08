Москва, 8 июня 2020, 11:17 — REGNUM В воскресенье, 7 июня, состоялся финал первого онлайн-хакатона конкурса «Цифровой прорыв» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Команды разработчиков со всей России решали задачи от ведущих IT-компаний, стартапов и региональных ведомств. Разработанные решения участники представляли в прямом эфире. Победители разделили денежный приз в 1,5 миллиона рублей и получили поддержку от партнеров конкурса.
В течение 3-х дней команды не только работали над IT-решениями, проходили 3 чек-поинта, разрабатывали проекты с экспертами кейсов. На период проведения хакатона для участников был запущен настоящий телеканал конкурса: в прямом эфире выступали ведущие эксперты IT-отрасли, финалисты прошлого года, амбассадоры проекта. Участники онлайн-хакатона могли попробовать себя в питч-сессиях, представив свою идею в прямом эфире за день до финала.
Команда «1/Unnamed_Team» представила решение, которое позволит создавать удобные одностраничные инструкции для сотрудников Госкорпорации «Росатом». Система OneForm с помощью технологии лингвистического искусственного интеллекта формирует удобные инструкции с красочной графикой на основе большого объема документов. Разработанное решение будет легко внедрить в крупные предприятия, оно позволит в два раза сократить время ознакомления сотрудников с инструкциями и, как следствие, уменьшить расходы компании.
Команда «Фирмачи» представила решение по предобработке почтовых адресов для Ассоциации больших данных и Сбербанка. Решение основано на выявленных с помощью статистического анализа плохих и хороших адресов и позволит компаниям, имеющим большую базу данных, быстро их актуализировать. Почтовые компании смогут ускорить обработку писем, а транспортным организациям это позволит лучше планировать маршруты благодаря очистке базы адресов от мусора. Решение является автоматическим, что обеспечивает минимум вложений для его поддержки.
Команда «Цифровая лаборатория» представила сервис для неформального нетворкинга на крупных мероприятиях глобального технологического сообщества Rutech. Разработанная IT-платформа позволяет эффективно тегировать несколько параллельных мероприятий, обладает возможностью интеллектуального мэтчинга посетителей, цифровым аватаром-двойником, «умным ассистентом» и переводчиком. С помощью сервиса компании смогут воссоздать атмосферу офлайн-мероприятий в сети.
Команда «CyberFarsh» представила сервис для жителей регионов, который позволяет без заполнения бумажных документов и поиска необходимых инстанций взаимодействовать с органами исполнительной власти. Кейс представило министерство цифрового развития Республики Алтай. Сервис позволяет решать конкретные проблемы региона и города, ранжировать выдвинутые жителями инициативы по уровню сложности их реализации, а также отслеживать уже реализуемые инициативы. Специальная карта позволит смотреть, какие инициативы влияют на конкретного человека, и голосовать за них.
Партнер онлайн-хакатона — бренд бюро «Sixth Sense» — также отметило команду «CyberFarsh» и подготовит для них яркий маркетинговый кейс, а также поможет с формированием сильного бренда.
Команда «DeafLizards» представила современный сервис для выпускников, используя технологию машинного зрения для маркетплейса моделей компьютерного зрения EORA Vision Hub. Сервис «WhosApp» направлен на профориентацию выпускников школ, а также организацию каникул на карантине с пользой. Разработанная нейросеть сравнивает загруженное фото выпускников с базой фото знаменитостей и показывает совпадения. На основе рода деятельности знаменитости сервис делает вывод о будущей профессии пользователя. Результатами можно делиться с друзьями в социальных сетях.
За месяц более 4600 человек со всей России подали заявки на участие в первом онлайн-хакатоне. К соревнованиям были приглашены 250 команд, по 3−5 человек в каждой. Всего на IT-марафон зарегистрировалось более 16 500 конкурсантов. Следующий онлайн-хакатон пройдет с 19 по 21 июня 2020 года, регистрация на него уже открыта.
Оператором конкурса выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).