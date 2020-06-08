Москва, , 11:17 — REGNUM В воскресенье, 7 июня, состоялся финал первого онлайн-хакатона конкурса «Цифровой прорыв» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Команды разработчиков со всей России решали задачи от ведущих IT-компаний, стартапов и региональных ведомств. Разработанные решения участники представляли в прямом эфире. Победители разделили денежный приз в 1,5 миллиона рублей и получили поддержку от партнеров конкурса.

В течение 3-х дней команды не только работали над IT-решениями, проходили 3 чек-поинта, разрабатывали проекты с экспертами кейсов. На период проведения хакатона для участников был запущен настоящий телеканал конкурса: в прямом эфире выступали ведущие эксперты IT-отрасли, финалисты прошлого года, амбассадоры проекта. Участники онлайн-хакатона могли попробовать себя в питч-сессиях, представив свою идею в прямом эфире за день до финала.

«Над 5 кейсовыми заданиями работали 250 команд. Всего за 36 часов участники вместе с экспертами и трекерами разработали более 160 цифровых решений, которые представили на финальной защите. Выбрать самые лучшие, самые оригинальные и актуальные для жюри стало настоящим испытанием. Онлайн-хакатон собрал большое количество удивительных, действительно сильных команд. Среди участников была команда сотрудников стоматологических клиник и даже команда военнослужащих Пермского военного института войск национальной гвардии (факультет связи), и целая семья айтишников, — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, — Тем, кто не занял призовые места, не стоит расстраиваться, ведь главное — это эмоции и полученный опыт. Следующую группу команд ждет второй онлайн-хакатон, который стартует уже 19 июня, а всех участников — онлайн-чемпионат, который начнется 25 июня».

Команда «1/Unnamed_Team» представила решение, которое позволит создавать удобные одностраничные инструкции для сотрудников Госкорпорации «Росатом». Система OneForm с помощью технологии лингвистического искусственного интеллекта формирует удобные инструкции с красочной графикой на основе большого объема документов. Разработанное решение будет легко внедрить в крупные предприятия, оно позволит в два раза сократить время ознакомления сотрудников с инструкциями и, как следствие, уменьшить расходы компании.

Команда «Фирмачи» представила решение по предобработке почтовых адресов для Ассоциации больших данных и Сбербанка. Решение основано на выявленных с помощью статистического анализа плохих и хороших адресов и позволит компаниям, имеющим большую базу данных, быстро их актуализировать. Почтовые компании смогут ускорить обработку писем, а транспортным организациям это позволит лучше планировать маршруты благодаря очистке базы адресов от мусора. Решение является автоматическим, что обеспечивает минимум вложений для его поддержки.

Команда «Цифровая лаборатория» представила сервис для неформального нетворкинга на крупных мероприятиях глобального технологического сообщества Rutech. Разработанная IT-платформа позволяет эффективно тегировать несколько параллельных мероприятий, обладает возможностью интеллектуального мэтчинга посетителей, цифровым аватаром-двойником, «умным ассистентом» и переводчиком. С помощью сервиса компании смогут воссоздать атмосферу офлайн-мероприятий в сети.

Команда «CyberFarsh» представила сервис для жителей регионов, который позволяет без заполнения бумажных документов и поиска необходимых инстанций взаимодействовать с органами исполнительной власти. Кейс представило министерство цифрового развития Республики Алтай. Сервис позволяет решать конкретные проблемы региона и города, ранжировать выдвинутые жителями инициативы по уровню сложности их реализации, а также отслеживать уже реализуемые инициативы. Специальная карта позволит смотреть, какие инициативы влияют на конкретного человека, и голосовать за них.

Партнер онлайн-хакатона — бренд бюро «Sixth Sense» — также отметило команду «CyberFarsh» и подготовит для них яркий маркетинговый кейс, а также поможет с формированием сильного бренда.

Команда «DeafLizards» представила современный сервис для выпускников, используя технологию машинного зрения для маркетплейса моделей компьютерного зрения EORA Vision Hub. Сервис «WhosApp» направлен на профориентацию выпускников школ, а также организацию каникул на карантине с пользой. Разработанная нейросеть сравнивает загруженное фото выпускников с базой фото знаменитостей и показывает совпадения. На основе рода деятельности знаменитости сервис делает вывод о будущей профессии пользователя. Результатами можно делиться с друзьями в социальных сетях.

«Решения, которые были представлены сегодня, превзошли все ожидания. Приятно видеть, что в конкурсе участвовали команды с разным профессиональным опытом и стажем. При том, что средний возраст участников составил 25 лет, 25% заявок пришлось на возрастную категорию старше 30 лет, а еще 17% — это люди от 40 лет. Мы смогли вовлечь в конкурс не только молодых и «голодных» специалистов, но и состоявшихся IT-профи, и качество представленных решений это доказывает. Я думаю, что после небольшой «шлифовки» партнеры вместе с командами смогут смело внедрять эти решения в свои бизнес-процессы. Уверен, что у команд, которые показали такой высокий уровень на конкурсе, будет очень яркое профессионально будущее. Эти команды действительно доказали, что Россия умеет кодить!», — прокомментировал Сергей Плуготаренко, директор РАЭК, руководитель проектного офиса конкурса «Цифровой прорыв».

«Рынок больших данных быстро развивается и является одним из самых перспективных направлений IT-отрасли, поэтому мы рады большому количеству участников в нашем кейсе и качеству представленных решений. В процессе решения задачи командам пришлось столкнуться с подготовкой датасетов, интеграцией с другими системами, такими как ФИАС, Яндекс. Карты, ведь работа с крупнейшими компаниями — это всегда работа внутри высоконагрузочной экосистемы. Всех трех финалистов ждем в Ассоциации больших данных: мы включим их в проекты АБД, где ребята смогут разрабатывать интересные решения вместе с лучшими специалистами», — отметила Анна Серебряникова, президент Ассоциации больших данных.

«Решение этого кейса значительно упростит коммуникацию между жителями Республики и представителями органов исполнительной власти, а также поможет построить эффективный диалог. Наша цель — вместе с жителями добиться значительных улучшений комфорта и уровня жизни: в своем доме, на своей улице в своем городе. Мы обязательно свяжемся с участниками, чьи решения помогут достигнуть этой цели», — рассказал Николай Степанов, министр цифрового развития Республики Алтай.

«Мы в Росатоме открыты к современным технологичным командам и их идеям, мы готовы работать с ними. На наш взгляд, конкурс действительно стал «прорывным» — с точки зрения результатов, которые показали участники. Поэтому мы учредили два дополнительных приза. Во-первых, это приглашение на одно из предприятий Росатома в качестве проектной группы. Во-вторых, это заключение договора подряда по разработке проекта для Госкорпорации «Росатом». Мы будем рады сотрудничать с такими талантливыми ребятами», — прокомментировал Александр Мартыненко, первый заместитель генерального директора АО «Гринатом».

За месяц более 4600 человек со всей России подали заявки на участие в первом онлайн-хакатоне. К соревнованиям были приглашены 250 команд, по 3−5 человек в каждой. Всего на IT-марафон зарегистрировалось более 16 500 конкурсантов. Следующий онлайн-хакатон пройдет с 19 по 21 июня 2020 года, регистрация на него уже открыта.

Оператором конкурса выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).