Уфа, , 11:13 — REGNUM 155 км новых газораспределительных сетей введут в эксплуатацию в текущем году в Башкирии. Об этом 8 июня сообщил глава региона Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, к газу будут подключены 8884 домов. При этом в ближайшие годы на газификацию региона будет направлено еще восемь млрд рублей на строительство порядка 1000 км газопроводов.

Хабиров отметил, что с прошлого года некоторые льготные категории граждан, проживающие на территории республики, получают сертификаты на газификацию своих жилых домов. Им уже выдано 2033 таких сертификата.

Отмечается, что в республике газифицировано 82,74% от необходимого объема. Поэтому идет работа по доведению этого показателя до 100%.

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