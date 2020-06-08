Санкт-Петербург, , 11:00 — REGNUM Петербург стал вторым среди регионов России по объемам выдачи льготной ипотеки. Об этом ИА REGNUM сообщили в корпорации ДОМ.РФ.

Первое место по выдаче ипотеки под 6,5% ожидаемо заняла Москва, где выдали более 4 тыс. кредитов.

На втором месте оказался Петербург с 3,5 тыс. кредитов, выданных по льготной ставке к 8 июня. За ним следуют Московская область, Краснодарский край и Тюменская область, о чем сообщил генеральный директор ДОМ. РФ Виталий Мутко.

Всего на сегодня российские банки выдали больше 30,7 тыс. кредитов на 77,2 млрд рублей. Кредитные организации приняли примерно 145 тыс. заявлений от граждан на оформление ипотечных кредитов по льготной ставке, одобрено около 99 тыс. из них.

Напомним, по такой ставке банки готовы выдавать кредиты до 1 ноября. Срок кредита можно растянуть на 30 лет, максимальная сумма ипотеки в Петербурге и Москве составляет 8 млн рублей, а регионах — 3 млн рублей, первоначальный взнос следует внести в размере не менее 20%.