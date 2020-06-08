Уфа, , 10:55 — REGNUM Более 71 тысячи безработных зарегистрировано в Башкирии. Об этом 8 июня сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова на совещании в правительстве региона.

По ее словам, рост количества безработных связан с увеличением регистрируемых случаев потери работы. С начала текущего года специалисты зафиксировали рост зарегистрированных безработных в 3,9 раза или на 53 253 человека. А всего на 7 июня в качестве безработных зарегистрировано 71 512 граждан.

При этом с 1 апреля признаны безработными 56 996 человек. Из них, 34% — это граждане, которые были уволены с 1 марта текущего года, 2% — индивидуальные предприниматели, прекратившие свою деятельность, 45% — это граждане, которые не работают больше года, а 19% — были уволены до 1 марта текущего года.

В настоящий момент на портале «Работа России» зарегистрировалось порядка 10,5 тысяч предприятий Башкирии с охватом 650 тысяч работающих граждан.

С 1 апреля центры занятости Башкирии получили 74 302 заявления для содействия в поиске работы.

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