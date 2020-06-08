Тбилиси, , 10:40 — REGNUM Деятельность «Грузинской железной дороги» в первом квартале 2020 года принесла убыток в размере 163,5 млн лари (более $55 млн по текущему курсу). Об этом говорится в отчете компании, опубликованном 6 июня на ее сайте.

В документе сообщается, что выручка железнодорожного перевозчика за отчетный период составила 122 млн лари, что больше на 23,7% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Но это не компенсировало убытки, которые компания понесла из-за падения курса национальной валюты на международном рынке.

По данным отчета, обесценивание лари привело к тому, что кредиты, взятые в иностранной валюте, при пересчете на валюту Грузии выросли на 296 млн лари и составили 1,64 млрд лари (около $556 млн по текущему курсу).

Стоит отметить, что перевозка грузов железнодорожным транспортом в Грузии не прекращалась во время режима чрезвычайного положения. Она принесла «Грузинской железной дороге» 94,5 млн лари (около $32 млн по текущему курсу), что в три раза больше, чем доход от всех остальных видов услуг.