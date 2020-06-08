Москва, , 10:37 — REGNUM «АПК является локомотивом российской экономики: в прошлом году его рост втрое опередил темп роста ВВП страны», — отметил генеральный директор ПАО «ФосАгро» и глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев в своем выступлении на Synergy Executive Forum.

Андрей Гурьев принял участие в сессии «Истории успешных компаний в сельском хозяйстве от первого лица». Он отметил, что за последние несколько десятков лет отечественный АПК прошел колоссальный путь от крупнейшего в мире импортера зерна до мирового лидера по поставкам пшеницы. И значительную роль в успехе российских аграриев сыграли отечественные производители минеральных удобрений, чья экологичная продукция лежит в основе всех современных агротехнологий.

По словам Гурьева, одна из главных особенностей сельхозотрасли — необходимость регулярно принимать долгосрочные решения, которые нельзя оперативно переиграть. Необходимо учитывать большое количество факторов и понимать, насколько высока может быть цена ошибки.

Глава РАПУ подчеркнул, что стратегическим приоритетом для российских производителей минеральных удобрений всегда будет внутренний рынок. «Только за пять месяцев 2020 года собственная сеть дистрибуции ФосАгро обеспечила доставку в поля порядка 1,5 млн тонн минеральных удобрений. Чтобы обеспечить растущий спрос российский аграриев и сохранить позиции в 102 странах мира, наша компания в этом году намерена произвести рекордный объем удобрений — свыше 10 млн тонн», — заявил он.

По озвученной Гурьевым информации за последние 5 лет поставки российских минеральных питательных комплексов отечественным аграриям увеличились на 40%. Это следствие масштабных инвестиций в развитие предприятий отрасли, которые за тот же срок составили 800 млрд рублей, из которых 200 млрд приходится на ФосАгро. В течение следующих 5 лет инвестиции в отрасль превысят триллион рублей.

При этом Россия остается единственной страной в мире, на 100% обеспечивающей себя всеми основными видами минеральных питательных комплексов и поставляющей их в более 100 стран мира.

По его словам, ФосАгро за последние годы пережила радикальную трансформацию, превратившись из просто «производителя удобрений» в поставщика готовых решений «гарантированного высокого урожая».

«Мы предоставляем не только классические услуги по доставке и хранению удобрений, но и по агроконсультированию, выбору систем питания и средств защиты, лизингу техники. Предлагаем потребителям полноценные системы питания, которые наилучшим образом подходят конкретным видам почв и растений, балансируют урожайность и качество продукции с рентабельностью сельхозбизнеса и экологической безопасностью», — рассказал Андрей Гурьев, добавив, что ФосАгро активно взаимодействует в разработке принципиально новых продуктов — биостимуляторов, биобактериальных добавок, корректоров питания — с фондом «Иннопрактика», с Российской академией наук, ведущими агарными вузами страны — Тимирязевской академией, Саратовским и Кубанским аграрными университетами. Долгосрочное эффективное партнерство по внедрению и испытаниям интенсивных агротехнологий и апробации минеральных удобрений в различных климатических условиях выстроено с АгроГардом, одним из передовых и технологически продвинутых российских агрохолдингов.

Отвечая на вопрос модератора сессии, собственника компании Globalpas и основателя IT экосистемы Redbridge Сергея Профатилова, о том, каким качествами должен обладать руководитель, Андрей Гурьев отметил важность понимания всех бизнес-процессов компании и умение работать в команде и управлять коллективом.

Он добавил, что руководитель должен иметь стратегическое видение развития компании и не бояться брать ответственность на себя. Важнейшей частью менеджмента он назвал инвестиции в развитие трудового коллектива и рассказал о программах подготовки кадрового резерва, реализованной в ФосАгро.

«Мы готовим кадры со школьной скамьи, — рассказал Гурьев, — Для начала успешной работы на таком сложном производстве, как у ФосАгро, базового образования недостаточно. Поэтому мы реализуем проект «ФосАгро-школы», поддерживаем профильные образовательные учреждения, выделяем гранты молодым ученым в партнерстве с ЮНЕСКО. Так мы как компания готовим себе, да и всему нашему сектору, АПК, будущее».

В финальной части выступления Андрей Гурьев заострил внимание участников сессии на том, что в современных условиях бизнес должен не только ставить перед собой традиционные задачи, связанные с получением прибыли, но и делать акцент на экологичности продукции и устойчивом развитии. Он отметил, что у российских производителей минеральных удобрений есть уникальное конкурентное преимущество — чистота базового для производства удобрений сырья — российского апатитового концентрата — от концентраций тяжелых металлов.

«Благодаря этому российские удобрения признаны эталонными по своей экологичности во всем мире. Поставляя наши «витамины роста» отечественному АПК, мы делимся с аграриями этим преимуществом, обеспечивая соответствие их продукции самым высоким стандартам экологической безопасности и качества», — резюмировал Андрей Гурьев.

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