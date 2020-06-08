Сеул, , 10:31 — REGNUM В мае 2020 года иностранные инвесторы продали на рынке Южной Кореи акции компаний на сумму 4,06 трлн вон (~$3,3 млрд). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Службы финансового надзора.

Согласно опубликованным данным, иностранцы продолжают сбывать акции южнокорейских компаний на протяжении четырех месяцев подряд с февраля текущего года.

Известно, что инвесторы США распродали акции на сумму 1,8 трлн вон (~$1,4 мрд), Великобритании — 700 млрд вон (~$581 тыс.), Каймановых островов — 600 млрд вон (~$498 тыс.). С другой стороны, инвесторы Саудовской Аравии, напротив, скупили акции южнокорейских компаний на сумму 600 млрд вон (~$498 тыс.), Китая — 300 млрд вон (~$249 млн.), Норвегии — 100 млрд вон (~$83 тыс.).

Доля иностранцев на внутреннем фондовом рынке составила 30,9%.

В мае текущего года иностранцы выкупили биржевые облигации на сумму 2,82 трлн вон (~$2,34 млрд).