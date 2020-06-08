Нур-Султан, , 10:27 — REGNUM Новая программа микрокредитования малого бизнеса в Казахстане предусматривает кредиты под 6% годовых. Об этом 8 июня заявил министр национальной экономики республики Руслан Даленов на отчетной встрече с населением.

По его словам, размер кредита на пополнение оборотных средств составит до 5 млн тенге ($12,5 тыс.), на производственные нужды — до 20 млн тенге ($50,2 тыс.). Министр считает, что подобные условия позволят охватить большой круг представителей микробизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-апреля 2020 года валовой внутренний продукт Казахстана сократился на 0,2%. По итогам года в правительстве республики ожидают спад на 0,9%.

Читайте ранее в этом сюжете: Инфляция в Казахстане ускорилась до 6,7%