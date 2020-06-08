Москва, , 10:18 — REGNUM Сегодня, 8 июня, в режиме онлайн состоится совместная пресс-конференция министра энергетики РФ Александра Новака и его саудовского коллеги принца Абдель Азиза бен Сальмана. Обсуждение будет посвящено решениям, принятым по итогам встречи ОПЕК+, которая состоялась 6 июня.

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Также во встрече примет участие генеральный секретарь организации Мухаммед Баркиндо, пишет ТАСС. Видеоконференция с журналистами состоится в 13:00 мск 8 июня.

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Как сообщало ИА REGNUM, по итогам встречи 6 июня страны ОПЕК+ договорились продлить сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки по меньшей мере ещё на один месяц — до конца июня 2020 года. Исключение коснулось Ирана, Венесуэлы и Ливии.

Напомним, в настоящее время десять государств, входящих в организацию, сократили добычу нефти на 6 млн баррелей в сутки.

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