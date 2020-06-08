Магас, , 10:17 — REGNUM Первый этап снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, и выхода из режима самоизоляции начнет действовать в Ингушетии с 8 июни. Соответствующий указ подписал глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Так, с 8 июня в Ингушетии право возобновить деятельность получили коммерческие медицинские центры и стоматологии в режиме предварительной записи и с условием отсутствия очередей, юридические организации, парикмахерские и салоны красоты, прачечные и химчистки, небольшие магазины, торгующие непродовольственными товарами. Также возобновят работу в прежнем режиме аэропорт и общественный транспорт, организации междугородных и межрегиональных перевозок.

Вместе с тем, в документе указано, что на всех этапах снятия ограничений режим самоизоляции будет сохранен для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Также предусмотрено обязательное ношение жителями республики в местах скопления людей защитных масок и перчаток и соблюдение санитарной дистанции.

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