Пермь, , 10:12 — REGNUM В Перми жителям аварийных домов предлагают социальную выплату для приобретения нового жилья. Ее размер составляет 50,5 тыс. рублей за квадратный метр, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

В столице Пермского края действуют программы по ликвидации аварийного жилого фонда, которые предполагают несколько способов расселения граждан. Собственникам жилых помещений предоставляется выплата, размер которой рассчитывается исходя из рыночной стоимости. Нанимателям, занимающим муниципальные жилые помещения, предоставляется другое благоустроенное жилое помещение, расположенное в черте города и общей площадью, равнозначной ранее занимаемому, либо предоставляется соцвыплата.

Договоры купли-продажи принимаются до 1 сентября. Поэтому чиновники рекомендуют пермякам поторопиться с оформлением документов. В 2020 году из аварийного жилья в Перми планируют переселить 2,4 тысячи человек.