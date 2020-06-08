8 июня 2020 | Время чтения 5 мин

Общественность в США, да и весь мир, не должны ожидать, что президент будет безучастно поддерживать радикальные политические группы, возможно, используемые в качестве пешек другими силами, которые пытаются насильственно свергнуть свободы, нормы и ценности самой могущественной страны на земле.

Александр Белов, , 10:25 — REGNUM Президент США Дональд Трамп абсолютно прав, занимая столь жесткую позицию в отношении обеспечения правопорядка перед лицом бессмысленного уничтожения собственности и анархии, которая захватывает всю Америку, пишет бывший председатель Партии независимости Соединённого Королевства Найджел Фарадж в статье, опубликованной 7 июня в Newsweek.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Фарадж указывает на то, что теперь эта анархия пересекла Атлантику и пришла в страны Европы. Так, он и представить себе не мог, что однажды станет свидетелем того, как сотрудники лондонской полиции начнут вставать на колени перед агрессивными толпами у ворот Даунинг-стрит — центра британской власти. Помимо всего прочего, потом выяснилось, что высшее командование столичной полиции фактически дало зеленый свет полицейскими, чтобы они опустились на колено, дабы показать, что они тоже «люди». На этом фоне напрашивается вопрос: что вообще происходит?

Найджел Фараж Euro Realist

Тем не менее тревожные сцены из Лондона, к сожалению, бледнеют перед масштабом проблемы, с которой сейчас сталкивается президент Трамп в США. Около 40 штатов и 62 города находятся «в осаде» со стороны различных групп по борьбе за гражданские свободы и, конечно же, радикальными анархическими бандитами из Антифа. Прежде всего президент Трамп абсолютно прав, занимая жесткую позицию в вопросе обеспечения правопорядка.

60 офицеров стоят на колене около 30 секунд перед протестуюющими. Северная Каролина Birminghammail.co.uk

Неправильно, когда предприниматели вынуждены вооружаться и стоять возле своих магазинов, чтобы разгневанная толпа не сожгла единственный их источник дохода. Право на частную собственность и, следовательно, право на ее защиту являются ключевыми элементами самой структуры американского общества. Какой американский президент смог бы просто стоять в стороне, оставив трудолюбивых граждан страны на произвол судьбы, когда сжигают труд всей их жизни?

Между мирным проявлением отвращения к смерти человека от рук полиции и использованием этой ситуации в качестве предлога для массового грабежа магазинов огромная разница, поэтому президент Трамп также совершенно прав, угрожая вывести военнослужащих на американских улицы. Он прав, призывая признать Антифа террористической организацией, а также проявляя исключительную жесткость в разгоне демонстраций и восстановлении порядка в стране.

Джереми Корбин выступает на митинге #StopTrident на Трафальгарской площади Garry Knight

Затем есть еще глобалисты, которые финансировали такие группы, как «Движение за защиту чернокожих» (Movement for Black Lives). Это движение особенно плотно переплетено с нынешними протестами и даже опубликовало манифест, содержание которого — предсказуемым образом — оказалось крайне левым. Так, оно требует расовых репараций, отсутствия государственного финансирования полиции, права голоса для нелегальных иммигрантов и — вот что важно — «радикального и устойчивого перераспределения богатства».

Это тип идеологии, который «вернул бы к жизни [Владимира] Ленина». Но и это еще не всё. Его основатели имеют связи с социалистической организацией «Дорога свободы». Это одна из крупнейших и наиболее авторитетных радикальных социалистических групп в США, чья идеология тесно связана с левыми «экстремистами», такими как бывший лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.

Джереми Корбин на встрече с президентом Обамой в апреле 2016 Пит Соуза

Фреска с изображением портрета Джорджа Флойда в Мауэрпарке в Берлине. Слева от портрета была добавлена ​​надпись «Я не могу дышать», справа — три хэштега #GeorgeFloyd, #Icantbreathe и #Sayhisname Singlespeedfahrer

Действительно, в то время как многие из протестующих искренне хотят более справедливого общества и сокращения расовых противоречий в США, есть те, чьи мотивы намного более зловещие. Это радикальные социалисты, преследующие цель уничтожения капитализма и национализма, часто финансируемые глобалистами. Это тот тип империализма и вмешательства, за которые, без сомнения, так много «леваков» критикуют США, особенно в том, что касается их вмешательства на Ближнем Востоке.

И затем, конечно, есть Антифа, якобы антифашистская организация, которая демонстрирует некоторые подозрительно фашистские тенденции. Группа и ее приспешники несут ответственность за ограничение свободы слова в университетских городках и нападения на полицейских. Эта кучка «прячущих свои лица под масками и носящих дубинки идиотов» вылезла из подвалов своих бабушек и внедрилась в демонстрации, начавшиеся после убийства Джорджа Флойда, с тем чтобы развернуть вандализм и нападать на сотрудников правоохранительных органов.

Если организованная и в значительной степени мобилизованная группа людей, представляющая существенную угрозу обычному образу жизни простых американцев и стремящаяся уничтожить чужую собственность, а также развернуть насилие против своих политических противников и полицейских, не считается примером доморощенного терроризма, тогда непонятно вообще, что можно отнести в эту категорию.

Фарадж обращает внимание на то, что «эти бандиты не могут даже увидеть собственное лицемерие» — в интернете появляются многочисленные видео, показывающие осквернение военных мемориалов во время протестов. Протестующие не понимают, что разрушаемые ими монументы — памятники отважным мужчинам и женщинам, которые погибли, борясь за свободы, которыми пользуются такие группы, как Антифа, сегодня.

Опять же напрашивается вопрос, какой уважающий себя, любящий свою страну президент США, по крайней мере, не подумал бы о мобилизации национальных вооруженных сил для противодействия этой угрозе, особенно если учесть безвольные действия многих губернаторов США. И это если не вспоминать о социальном дистанцировании на этих «демонстрациях».

Так, в Великобритании развернулся настоящий «медийный цирк», устроенный вокруг помощника премьер-министра страны Доминика Каммингса, который нарушил жесткие меры карантина, введенные его же правительством. Только те же предвзятые и преследующие собственные цели СМИ как-то молчат о том, что акции протестов — это тоже нарушение мер по борьбе с пандемией. Есть определенная ирония в том, что масштабные демонстрации, направленные на защиту жизней чернокожих, приведут к масштабному же распространению коронавируса.

Многие из протестующих, без сомнения, не знают, что их просто используют в качестве пешек. Возможно, они могут не осознавать, что их якобы невинная группа по защите гражданских свобод фактически пытается продвинуть радикальную социалистическую программу и покончить с национальным государством, частной собственностью и накоплением личного богатства. Но понимать это нужно, и доказательств тому много.

Многие по-прежнему критикуют и возмущаются по поводу того, как президент Трамп отреагировал на волнения в США. Но чего люди не понимают, так это того, что враг не просто у ворот — он «беснуется внутри замка». Американская общественность, да и весь мир, не должны ожидать, что президент будет безучастно поддерживать радикальные политические группы, возможно, используемые в качестве пешек другими силами, которые пытаются насильственно свергнуть свободы, нормы и ценности самой могущественной страны на земле.