Нур-Султан, , 09:38 — REGNUM По итогам мая 2020 года уровень годовой инфляции в Казахстане вырос до 6,7%. Об этом заявил министр национальной экономики республики Руслан Даленов на отчетной встрече с населением.

По его словам, в мировой экономике наблюдается спад деловой активности из-за введения ограничительных мер. Министр отметил, что за четыре месяца 2020 года ВВП Казахстана снизился на 0,2%.

Вместе с тем производство товаров выросло на 5,8%, услуг — сократилось на 4%. Инвестиции в основной капитал в реальном выражении выросли на 0,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае правительство Казахстана приняло комплексный план восстановления экономики до конца 2020 года. Документ направлен на стимуляцию деловой активности, повышение занятости и доходов населения.

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