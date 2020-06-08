Москва, , 09:18 — REGNUM Элиту США устраивает деградация и радикализация негритянского населения, в том числе и в политических целях, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«В чем ужас этого [для] Трампа? Он приличный умеренный человек, и он не может поднять большинство, которое недовольно тем, что сейчас осуществляется, в свою пользу. Он боится своего большинства. В этом же его главная черта. Ему все время говорят, что он раскалывает Америку. Но если ситуация встала ребром, ну так дорасколи! Слабо?» — отметил эксперт.

По словам Кургиняна, дело в электорате Трампа и его группах поддержки, которые верили, что Трамп обеспечит хороший образ жизни простым американцам, но тут вдруг пандемия коронавируса и негритянские восстания.

«Смысл заключается в том, что мы перед ноябрем этого года увидим еще такое, по отношению к чему эти маленькие движения — это мелочи. И кто управляет этой «Антифа» и всем прочим, тоже надо бы поразбираться. Значит, получается, что элита США, включая элиту спецслужб, она не хочет справляться с проблемой расизма, ее устраивает эта ситуация дальнейшей деградации данных групп и их маргинализации и радикализации», — заявил Кургинян, отметив, что об этом говорится в американских же рассекреченных документах.