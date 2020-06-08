Тбилиси, , 09:15 — REGNUM Запрет на работу междугороднего общественного транспорта в Грузии снят с 8 июня. Об этом объявил премьер-министр страны Георгий Гахария, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Эти шаги предприняты, прежде всего, исходя из интересов наших граждан, с учетом их социальных и экономических интересов», — сказал глава грузинского правительства.

Ограничения не сняты для железнодорожного транспорта. Ожидается, что это будет сделано с 15 июня.

В общественном транспорте действуют новые правила, чтобы избежать распространения коронавируса. Пассажирам необходимо носить защитные маски во время поездок. В транспорте запрещено использовать кондиционеры, а окна надлежит держать открытыми. В салонах в конце дня необходимо проводить дезинфекцию.

Напомним, запрет на работу общественного транспорта в Грузии действовал с 24 марта. В 29 мая были разрешены муниципальные перевозки.

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