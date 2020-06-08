Барнаул, , 09:01 — REGNUM Судя по официальным данным Росстата о средней заработной плате в регионах России по итогам I квартала 2020 года, Алтайский край вновь записали в антилидеры по этому показателю. Меньше, чем в данном регионе, получает только жители Ивановской области, Дагестана и Кабардино-Балкарии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

При средней в России заработной плате в 48,3 тыс. рублей, в Алтайском крае получают только 27,6 тысяч рублей. Это даже меньше, чем в соседней Республике Алтай (33 тысячи рублей).

Больше всего по-прежнему получают на Чукотке — 109,1 тысяч рублей и в Ямало-Ненецком автономном округе (101,5 тысяч рублей). Москва в зарплатном рейтинге заняла только третье место (95,5 тысяч рублей).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года статистики сообщили, что по итогам 2019 года, при средней заработной плате в 38 365 рублей, жителям Алтайского края платили менее 28 тысяч рублей. Зато, по свидетельству депутата Алтайского краевого законодательного собрания Ивана Мордовина («Единая России»), средняя сумма взятки в Алтайском крае составляет 370 тыс. рублей, тогда как в среднем по Сибирскому федеральному округу эта цифра гораздо скромнее — 270 тысяч рублей.

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