Владивосток, , 09:10 — REGNUM Власти Приморья продолжают выплаты на детей разного возраста в условиях эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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На данный момент в Пенсионный фонд Приморья поступило 60 тыс. заявлений на выплаты детям до трёх лет. Все пособия уже выплачены семьям, в общей сложности выделено более 690 млн рублей.

Кроме того, продолжается выплата по 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей от трёх до 16 лет. Дополнительной мерой поддержки воспользовались родители 246 тыс. приморских детей. Выделено более 2,2 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Колыме начались выплаты пособий малообеспеченным семьям на детей в возрасте от трёх до семи лет по поручению президента РФ Владимира Путина в условиях пандемии коронавируса.