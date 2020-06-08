Нур-Султан, , 08:47 — REGNUM Около 6 тыс. фактов лжетранзита грузов из Киргизии в Казахстан выявили сотрудники казахстанского комитета государственных доходов, сообщает 8 июня издание Zakon.kz.

Данные приводятся с января 2019 года по июнь 2020 года. Доля нарушений составляет 20% от всего потока товаров из Киргизии. Кроме того, налоговики Казахстана провели 1547 проверок на соответствие товара накладным. В результате обнаружено 1505 нарушений, или 98%.

В комитете добавили, что в товарно-транспортных накладных цены на товары из Китая сильно занижаются. В некоторых случаях перевозчики занижают стоимость в 400 раз.

Кроме того, в комитете госдоходов отмечают значительное несоответствие экспортных и импортных данных. В частности, по официальным данным Киргизии, за девять месяцев в Казахстан экспатриировано товаров на 18 млрд тенге ($45 млн), а по казахстанским данным — 186 млрд тенге ($466 млн).

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