Пхеньян, , 08:50 — REGNUM Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обсудил развитие химической промышленности в стране. Об этом 8 июня сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАГ).

Глава государства присутствовал на заседании политбюро Рабочей партии КНДР. Встреча была посвящена развитию экономики в контексте эпидемии коронавирусной инфекции, которая оказывает негативное влияние на ситуацию в стране.

В ходе встречи обсуждалось дальнейшее развитие экономики и повышения уровня жизни населения. Ким Чен Ын подчеркнул, что химическая промышленность является «приоритетным направлением».

Напомним, экономика Северной Кореи подвергается серьезным испытаниям в связи с режимом санкций, введенным СБ ООН в ответ на развитие в стране ядерной программы. Эпидемия коронавируса стала дополнительным вызовом для КНДР.