Владивосток, , 08:48 — REGNUM В правительстве РФ рассматривают возможность досрочной передачи «дальневосточного гектара» в собственность получателя в случае заключения кредитного договора, где земельный участок будет указан как залог, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития.

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Основная причина, по которой программа льготного ипотечного кредитования под 2% годовых оказалась недоступной для получателей «гектаров», — необходимость обеспечения залога на сумму кредитования.

«Наша задача увязать между собой две дальневосточные программы: льготная ипотека под 2% и «гектар». Те, кто участвует в программе «Дальневосточный гектар» сейчас получают землю в безвозмездное пользование и оформить её в собственность они могут только через пять лет. А банки, земельные участки, которые не в собственности, не берут, как залог», — пояснил глава Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Ведомство предлагает передавать земельный участок в собственность раньше, при условии того, что он будет указываться в кредитном договоре как залог. Это позволит взять ипотеку под 2% и построить на своей земле дом.

На данный момент бесплатную землю получили около 82 тыс. человек, причем использовать участки для индивидуального жилищного строительства решили 43% получателей гектаров.

За пять месяцев 2020 года 7777 молодых семей получили кредиты, ещё 17 109 заявок одобрены и люди подбирают себе квартиры.

По индивидуальному жилищному строительству одобрено 329 кредитов, выдано — 73.

В правительство РФ уже направлено предложение по снижению размера первоначального взноса с 20% до 15%.

Как сообщало ИА REGNUM, российские власти начали проработку снижения процентной ставки по «Дальневосточной ипотеке» — премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что по программе ипотека выдаётся сроком на 20 лет под 2% годовых. Однако сейчас некоторые банки «прорабатывают ещё большее снижение ставки по этой программе».