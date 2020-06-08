Гонконг, Китай, , 08:27 — REGNUM Правительство Гонконга 8 июля приступит к осуществлению выплат, нацеленных на поддержку населения в условиях пандемии коронавируса. Жители региона получат по 10 тыс. гонконгских долларов, что соответствует $1290, сообщил 8 июня на пресс-конференции секретарь (министр) по финансовым вопросам местной администрации Пол Чан.

Министр уточнил, что приём заявок на выплаты начинается 21 июня. Предполагается, что до конца августа большинство населения уже получит денежную поддержку.

Власти специального автономного района КНР в конце февраля предложили осуществить прямые выплаты всем, кто постоянно проживает в Гонконге и чей возраст превышает 18 лет. Пособие должно облегчить финансовое бремя местных жителей и простимулировать потребление.

В проекте бюджета Гонконга на текущий финансовый год заложены 627 млрд гонконгских долларов ($80,9 млрд), в эту сумму входит и поддержка населения в условиях распространения коронавируса. Документ был утверждён законодательным советом автономии 14 мая.

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