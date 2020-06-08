Чебоксары, , 08:24 — REGNUM В рамках дела о банкротстве АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» завершена инвентаризация очередной части имущества кредитной организации. Оценены транспортные средства, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Промежуточная инвентаризация завершена 2 июня. В частности, определена балансовая стоимость четырёх транспортных средств. Из них два специальных бронированных автомобиля на базе Volkswagen Caddy Maxi4 — их стоимость определена в размере 1756 тыс. рублей каждый. Балансовая стоимость спецавтомобиля Fordtransit Connect LWB составила 1265 тыс. рублей, иномарки Kia OPTIMA Comfort — 1483 тыс. рублей.

Конкурсным управляющим в Арбитражный суд Чувашии направлено ходатайство о продлении сроков инвентаризации имущества банка до 20 июля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее инвентаризация коснулась части недвижимого имущества, ценных бумаг и монет.

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Напомним, лицензию у АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» отозвали 7 ноября 2019 года. Решением Арбитражного суда Чувашии от 28 февраля 2020 года (резолютивная часть объявлена 20 февраля) банк признан банкротом. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 1 февраля 2021 года.

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