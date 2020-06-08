Москва, , 08:19 — REGNUM Торги по нефти 5 июня завершились ростом. Баррель нефти марки Brent подорожал на 4,90%, до $41,90 на фоне хорошего отчета по рынку занятости в США, а также сообщения о том, что встреча министров ОПЕК+ состоится 6 июня, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Министерство труда США сообщило о неожиданном падении уровня безработицы до 13,3% и росте рабочих мест на 2,5 млн (прогноз был на снижение на 8 млн).

В выходные 6−7 июня министры нефтедобывающих стран ОПЕК+ на встрече приняли решение продлить режим сокращенной добычи нефти на месяц.

В июле сокращение составит 9,7 млн баррелей в сутки — столько же, сколько было в мае и июне. Эксперты отмечают, что такое решение устраивает всех участников рынка.

Сегодня, 8 июня, рынок открылся ростом. На торгах в Азии цена на нефть марки Brent повышалась до $43,28. Покупатели готовятся к штурму уровня $45.

Если положительная динамика по нефти сохранится, то цена поднимется до отметки $49 к 12 июня.

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