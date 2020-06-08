Москва, , 08:07 — REGNUM Торги по рублевым парам 5 июня завершились снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,65%, до 68,70 руб., евро/рубль — на 1,05%, до 77,56 руб., фунт/рубль — на 0,30%, до 87,05 руб. Рост рубля усилился на вечерних торгах после выхода отчета по рынку занятости в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Отчет минтруда за май оказался существенно лучше ожиданий, что подогрело оптимизм на мировых рынках. Число рабочих мест в США выросло на 2,509 млн при прогнозе падения на 8 млн. Безработица снизилась до 13,3%, с 14,7%, тогда как ожидался рост до 19,8%.

Дополнительную поддержку рублю оказал нефтяной рынок. Баррель нефти марки Brent подорожал на 4,90%, до $41,90, на фоне сообщения о том, что встреча министров ОПЕК+ состоится 6 июня.

В выходные министры нефтедобывающих стран ОПЕК+ на встрече приняли решение продлить режим сокращенной добычи нефти на месяц.

В июле сокращение составит 9,7 млн баррелей в сутки — столько же, сколько было в мае и июне. Эксперты отмечают, что такое решение устраивает всех участников рынка.

Сегодня, 8 июня, нефтяной рынок отреагировал ростом. Цена повышалась до $43,28. Теперь покупатели настроены пройти сопротивление в $45. Если положительная динамика по нефти сохранится, то цена восстановится до уровня $49 к 12 июня.

На Форекс за один доллар дают 68,37 руб. Можно сказать, что торги на Мосбирже откроются снижением по иностранным валютам. От пары доллар/рубль ожидается дальнейшее снижение до 67,30 руб. Ключевая поддержка располагается на 65,50 руб.

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