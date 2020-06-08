Магадан, Магаданская область, , 08:16 — REGNUM В Магаданской области начали выплаты пособия малообеспеченным семьям на детей в возрасте от трёх до семи лет по поручению президента РФ Владимира Путина в условиях пандемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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36 семей получили 5 июня первые пособия на 45 детей. В июне выплата перечисляется сразу за шесть месяцев, с начала 2020 года. Размер ежемесячной выплаты на Колыме — 10 526 рублей. Всего семьи получили 63 156 рублей на одного ребёнка.

В общей сложности выплаты полагаются 1500 детям.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области в 2020 году на социальную поддержку многодетных семей из регионального бюджета направят 1,5 млрд рублей.