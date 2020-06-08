Новосибирск, , 07:15 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании сегодня, 8 июня, сообщил о плановом смягчении ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19.

Так, с сегодняшнего дня, 8 июня, возобновляют работу магазины по продаже непродовольственных товаров — при условии, что они оборудованы отдельным входом и общая площадь их торгового зала не превышает 400 кв. метров.

«Новосибирской области удаётся сдерживать темпы распространения коронавирусной инфекции. В связи с этим, большая часть предприятий и организаций новосибирской экономики уже функционирует. Ни на минуту не останавливался агропромышленный комплекс региона. Лишь на неделю была приостановлена работа промышленно-строительного комплекса. Уже почти два месяца работает практически вся сфера услуг — парикмахерские, салоны красоты, химчистки, автосервисы, ремонтные мастерские и т. д. С середины мая на территории области жителям разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе — при соблюдении определённых условий безопасности. С начала июня возобновили работу продовольственные рынки. Однако, расслабляться пока рано, — подчеркнул Травников. — Мы никогда в эти два месяца борьбы с коронавирусом не принимали радикальных, пакетных решений по ослаблению ограничительных мер — только точечные, выверенные решения. Обязательное строгое соблюдение мер санитарной безопасности теми предприятиями и организациями, которые уже возобновили свою деятельность — это залог и основа для новых решений по возобновлению деятельности других организаций».