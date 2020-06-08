Гуанчжоу, Китай, , 07:07 — REGNUM Столица китайской провинции Гуандун город Гуанчжоу запустила первый в регионе фестиваль в прямом эфире в рамках стимулирования онлайн-потребления, сообщает 7 июня агентство Синьхуа.

Более 200 тыс. мероприятий будет транслироваться в режиме онлайн-трансляции в рамках фестиваля, который продлится три дня, сообщили в Гуанчжоусском бюро коммерции. За время фестиваля трансляции будут осуществляться на специализированных рынках, в крупных торговых центрах и ресторанах по всей стране, сообщил заместитель главы бюро коммерции региона Вэй Минь.

Более 100 тыс. категорий товаров широкого потребления, как ожидается, будет показано за время мероприятия. Отметим, что пандемия нового коронавируса подстегивает все большее количество сфер экономики Китая переходить в интернет, чему также способствует развитие технологий связи пятого поколения.