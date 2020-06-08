Новосибирск, , 06:48 — REGNUM По итогам I квартала 2020 года в сибирских регионах в основной капитал инвестировано 308,4 млрд рублей. Это на 4,2% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщает полпредство президента в Сибирском федеральном округе.

Уточняется, что в среднем постране показатель инвестирования в основной капитал вырос на 1,2%. По темпам прироста Сибирь заняла четвёртое место среди федеральных округов.

По итогам I квартала текущего года объём инвестиций увеличился в Иркутской (на 3,5%), Новосибирской (на 20,5%), Омской (на 73,7%) и Томской (на 10,5%) областях.

«Среди регионов Сибири традиционно самый значительный объём инвестиций в абсолютном размере в Красноярском крае, однако в текущем году показатель снизился относительно данных прошлого года», — уточняется в официальной информации.