Новосибирск, , 06:40 — REGNUM С начала 2020 года из Новосибирской области, по результатам фитосанитарного контроля, экспортировано более 184 800 тонн зерновой продукции. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Зерно из Новосибирской области отправилось в том числе в Калининградскую область.

«На все отгруженные партии оформлено 4 325 фитосанитарных сертификата, что почти в два раза превышает объём за аналогичный период 2019 года», — уточнили в ведомстве.

Основные страны-импортёры — Китай, Казахстан и Киргизия — 65% от общего объёма или 119 849 тонн.