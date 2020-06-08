Курган, , 06:21 — REGNUM В Кургане разрастаются несанкционированные свалки с медицинскими отходами. Об этом сообщает ИА «Красная весна».

Фото Евгения Наймана ИА «Красная весна»

По словам местных активистов, на пустырях между улицей Щорса и аэропортом Кургана складываются в траншеи и заваливаются медицинские и промышленные отходы. Тюбики из-под препарата диклофенак, стекло от ампул, шприцы, и над всем этим стоит стойкий запах органики. Директор фирмы, которой принадлежит данный участок земли обещал журналисту издания разобраться в ситуации.

Медотходы и стекло были также обнаружены в начале мая на площадке по адресу ул. Омская 138Л Кургана. Здесь меньше километра до ближайших жилых домов, менее четырёхсот — до реки. По документам — это территория областного центра, отмечают в издании.