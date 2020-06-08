Пекин, , 05:28 — REGNUM Главный орган экономического планирования Китая одобрил выпуск облигаций компаний China State Railway Group на общую сумму 210 млрд юаней (около $30 млрд), сообщает 7 июня агентство Синьхуа.

Данная мера призвана поддержать строительство железных дорог в стране. Всего 70 млрд юаней собранных средств пойдут на строительные проекты в сфере железных дорог, в то время как остальные 140 млрд юаней — на реструктуризацию долга корпорации, сообщили в Национальной комиссии развития и реформы КНР.

Рынок ценных бумаг Китая резко вырос в первой половине года, в связи с тем, что компании и местные власти увеличили их выпуск. Только в мае текущего года ценных бумаг местных правительств было выпущено рекордное количество — более 1,3 трлн юаней, сообщили в Министерстве финансов КНР.