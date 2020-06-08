Хартум, , 04:42 — REGNUM Власти Судана начали переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) по внефондовым программам, которые могут обеспечить стране международную финансовую поддержку, заявил глава суданского минфина Ибрагим Елбадави на своей странице в Twitter.

«На этой неделе Судан начал переговоры… по соглашению о контролируемой персоналом программе, которая поможет получить возможности для международного финансирования и инвестиций в промышленность, инфраструктуру, миротворческую деятельность и создание рабочих мест для молодежи», — заявил он.

При этом власти Судана выражают надежду, что страну исключат из списка государств, спонсирующих терроризм.