Москва, , 07:16 — REGNUM С начала мая предпринимателям Москвы выдано уже более 3 млрд рублей по городской программе льготного кредитования. Как заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, по новым кредитам город субсидирует до 8% годовых.

«Чтобы предприниматели могли взять или рефинансировать кредит на льготных условиях, правительством Москвы заключены соглашения с 11 крупнейшими банками», — отметила Сергунина.

По её словам, в ближайшее время предприниматели получат еще 12,5 млрд рублей. А всего поданы документы на сумму 180 млрд рублей.

Программа рассчитана до конца 2020 года. Получить поддержку можно независимо от сферы деятельности и цели займа. Единственное условие — регистрация бизнеса на территории Москвы. Ставка по действующим кредитам пересчитывается автоматически по заявлению. Новые кредиты заемщики могут получить по 3−7% годовых, заявил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Напомним, что программа субсидирования для предоставления льготных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства вошла в третий пакет антикризисных мер поддержки бизнеса. Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего правительство Москвы приняло четыре пакета антикризисных мер поддержки столичного бизнеса. Общая стоимость мер поддержки составляет свыше 85 млрд рублей.