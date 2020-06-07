Абуджа, , 20:00 — REGNUM В министерстве нефти Нигерии подтвердили желание выполнять решения стран-членов ОПЕК+, принятых на встрече, состоявшейся 6 июня. Об этом 7 июня сообщается в заявлении ведомства.

«Нигерия продолжит сотрудничество со странами-членами ОПЕК+. Нигерия подтверждает свои обязательства о продлении режима сокращения добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля 2020 года», — говорится в заявлении.

В заявлении министерства также отмечается, что руководство страны высоко ценит роль Саудовской Аравии и России в стремлении достигнуть поставленных задач.

Напомним, 2 июня министр Нигерии Тимипре Силва признал, что страна лишь наполовину исполнила свои обязательства по сокращению добычи нефти в мае 2020 года, поэтому в текущем месяце продолжит сокращать добычу.