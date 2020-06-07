Москва, , 17:38 — REGNUM Предложения по возобновлению полетов из Российской Федерации за рубеж с 15 июля планирует направить Росавиация в ближайшее время в Роспотребнадзор. Об этом сообщил ТАСС источник в одной из авиакомпаний, знакомый с содержанием совещания по вопросу восстановления авиасообщения с иностранными государствами.

Самолёт в небе

По его словам, совещание, в ходе которого было решено предложить возобновить из ряда городов РФ с 15 июля международное авиасообщение в 15 стран, прошло в Росавиации 6 июня.

«Росавиация (свои предложения) планирует направить в Роспотребнадзор, — сказал источник. — Предполагается, что список стран… Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно».

При этом собеседник агентства добавил, что полеты «почти во все страны» планируется открыть для бизнес-авиации.

Как передавало ИА REGNUM, 6 июня президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции заявил, что в Российской Федерации необходимо «спокойно и осознанно» выходить из режима ограничений.

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