Москва, , 16:01 — REGNUM Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) предлагает с 15 июля частично открыть международное авиасообщение. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в одной из авиакомпаний.

По этим данным, на первом этапе будут возобновлены международные авиарейсы в 15 стран.

Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, что международное авиасообщение фактически остановилось из-за пандемии коронавируса. В месяцы пандемии в основном осуществлялись вывозные, почтовые, грузовые, санитарные и гуманитарные рейсы, а также полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.