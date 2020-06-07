Москва, , 15:31 — REGNUM Российские фермеры в условиях пандемии SARS-CoV-2 и снижения сбыта вынуждены снижать затраты для выдерживания конкуренции с крупными производителями и все это может негативно сказаться на качестве производимой ими продукции. Такое мнение 7 июня высказал глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин, его слова приводит ТАСС.

«За истекший апрель торговля продовольствием в России упала на 9,3%, а ведь почти две трети ее объема приходится на средние и малые предприятия. По оценкам экспертов и самих участников отрасли, от 20% до 50% этих бизнесов могут не пережить пандемию», — сказал он и добавил, что это означает, что число каналов сбыта продукции малых и средних производителей тоже сократится.

При этом Катырин отметил, что, по его мнению, это прямо связано со снижением безопасности и качества сельскохозяйственной продукции, так как фермеры не могут конкурировать с крупными производителями.

«У них остается только один путь — снижение затрат, ручного труда, правильных ингредиентов. А это значит потерю качества», — сказал глава ТПП.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 28 мая генеральный директор ТД «Мое Лето» Вагиф Бикулов заявил, что несмотря на общий кризис, в России наблюдается значительный рост производства овощей и это результат эффективной государственной поддержки отечественного производителя, что способствовало крупным инвестициям в отрасль.