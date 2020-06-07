Москва, , 14:51 — REGNUM Выручка предприятий малого и среднего бизнеса в России в мае нынешнего года упала на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на фоне пандемии коронавируса. Это следует из анализа данных онлайн-касс, проведенного IT-компанией «Эвотор», сообщают 6 июня «Известия».

Уточняется, что в наибольшей степени — в среднем на 70% — снизился оборот непродовольственных товаров и ещё на 25% снизился оборот магазинов товаров повседневного спроса.

Также указывается, что за это время выручка розничных точек по продаже алкоголя упала на 34%, не сетевых мини‑ и супермаркетов — на 33%, розничной продажи табачных изделий — на 27%, зоомагазинов — на 25%, аптек — на 23% и торгующих пивом магазинов — на 16%.

При этом в непродовольственном секторе сокращение оборота ещё больше. Так, спортивные центры снизили выручку на 84%, салоны красоты — на 71%, магазины обуви — на 69%, магазины одежды — на 67%, ювелирные магазины — на 61%.

В итоге все это составило падение выручки малого и среднего бизнеса в России на 41% по сравнению с прошлым годом, при этом этот результат лучше, чем апреле нынешнего года, так как он превысил аналогичные апрельские показатели на 27%.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее из данных Росстата стало известно, что выполненный по строительству объем работ в России в период с января по апрель текущего года составил 2,208 трлн рублей, что на 0,1% выше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.