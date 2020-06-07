Ташкент, , 13:58 — REGNUM Число безработных в Узбекистане из-за пандемии выросло на 48%, до 2 млн человек. Об этом заявил министр занятости и трудовых отношений республики Нозим Хусанов, сообщает 7 июня издание Kun.uz.

По его словам, до введения карантина безработными оставались 1,35 млн человек. Кроме того, 550 тыс. трудовых мигрантов не смогли выехать на заработки за границу. Министр добавил, что представители власти привлекают мигрантов на стройки внутри страны.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2020 года уровень безработицы в Узбекистане составил 9,4%. Наибольшая безработица отмечается в Самаркандской и Сурхандарьинской областях.

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