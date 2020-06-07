Москва, 7 июня 2020, 13:55 — REGNUM Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест» объявило о крупнейшей в истории государственной корпорации «Газпром» закупке труб большого диаметра (ТБД) — одним лотом сразу на сотни миллиардов рублей.
Речь идет о поставке 1,279 млн тонн труб в 2021 и 2022 годах. Предельная цена закупки — 98,402 млрд рублей.
Средняя цена тонны труб большого диаметра в данном тендере складывается на уровне 76,934 тыс. рублей.
Поставки труб предусмотрены на базы «Газпром инвеста» в Ухте, Бугуруслане, Рыздвяном и Романово.
Стоит отметить, что это первая крупная закупка труб с начала реформы закупочного блока «Газпрома» и перевода его в подчинение заместителя председателя правления Олега Аксюты.