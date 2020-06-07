Москва, , 13:57 — REGNUM Выполненный по строительству объем работ в России в период с января по апрель текущего года составил 2,208 трлн рублей, что на 0,1% выше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Об этом 7 июня сообщается в материалах Росстата.

Кроме этого, уточняется, что в апреле текущего года по сравнению с прошлогодними апрельскими показателями объем строительства снизился на 0,3%, до 645,8 млрд рублей.

Также сообщается, что средняя стоимость строительства 1 кв. метра жилья в России в первом квартале текущего года была 42,8 тысячи рублей против 42,382 тысячи рублей в аналогичный период 2019 года.

Кроме этого, указывается, что дороже всего строительство за данный период было в Камчатском крае — 192,074 тысячи рублей за 1 кв. метр, в Чукотском автономном округе — 165,939 тысячи рублей и Сахалинской области — 82,318 тысячи рублей.

При этом отмечается, что в 54 субъектах РФ стоимость строительства была нижем чем в среднем по России и дешевле всего оно обходилось в Республике Дагестан — 19,767 тысячи рублей за 1 кв. метр, а также Калужской — 20,239 тысячи рублей и Архангельской — 26,223 тысячи рублей областях.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что данные о средней заработной плате в российских регионах за январь, февраль и март 2020 года обнародовала Федеральная служба государственной статистики.