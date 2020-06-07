Фергана, Узбекистан, , 13:43 — REGNUM Предприниматели планируют реализовать 913 проектов в Ферганской области Узбекистана на общую сумму 11 трлн сумов ($1,1 млрд). Об этом 7 июня заявил председатель торгово-промышленной палаты республики Адхам Икрамов на заседании международного пресс-клуба.

По его словам, пандемия научила чиновник и силовиков работать с предпринимателями. Икрамов считает, что гордость предпринимателя заключается в создании новых рабочих мест, а также в производстве товаров на благо общества.

Напомним, министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Нозим Хусанов ранее заявил, что число безработных в республике из-за пандемии выросло до 2 млн человек.

Читайте также: Число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 4181